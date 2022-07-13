Врач Болибок перечислил вирусы, которыми можно заразиться в бассейне

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что самыми частыми вирусами, которыми можно заразиться в бассейне, являются ротавирус и энтеровирус. Об этом он сообщил изданию NEWS.ru.

Медик добавил, что вирусы ветряной оспы и герпеса I и II типа также способны некоторое время выживать даже в хлорированной воде.

«Самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже. Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А. В некоторых случаях через поручни, за которые хватаются, но не через саму воду, а через оборудование. Можно заразиться вирусом папилломы — это вирусные бородавки. Соответственно, все кожные дела, которые у человека бывают (вирус ветряной оспы, герпеса первого и второго типа), они в бассейнах могут некоторое время выживать в этой воде», — сообщил врач.

Самыми опасными бактериями, которые есть в бассейнах, врач назвал энтеропатогенную кишечную палочку, дизентерию и иерсинию. Все они попадают в открытый бассейн преимущественно через грызунов, собак, кошек и птиц.