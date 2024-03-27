Общество 27 марта 2024, 13:43 Врач Болибок: недиагностированную аллергию можно по ошибке принять за простуду

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Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек может принять симптомы аллергии за простуду. Данная ошибка встречается достаточно часто, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, некоторые много лет лечат весной ОРВИ, не подозревая, что так проявляется недиагностированная аллергическая реакция.

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«Ее могут вызывать споры плесени грибов и пыльца, которую приносит ветер из южных регионов», — добавил эксперт.

Отличительные признаки хронического недуга — это чихание и зуд в носу, напомнил специалист.