Общество 23 января 2024, 13:30 Врач Болибок назвал прием поливитаминных комплексов самым простым способом поддержания иммунитета

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Частые простуды и ОРВИ возникают на фоне сниженного иммунитета. Поддержать его поможет прием поливитаминных комплексов, сообщил врач Владимир Болибок, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, эти безрецептурные препараты можно пить без назначения врача. При этом не стоит покупать комплексы с большими дозами витаминов, это может только навредить здоровью, сообщил сайт 7Дней.

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«Если иммунитет ослабленный, то человек болеет часто и более серьезно. И если в организме поселились микробы и вирусы, то будут появляться бесконечные простуды», — отметил врач.