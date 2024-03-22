Общество 22 марта 2024, 12:21 Врач Болибок напомнил, что первые аллергены начинают цвести с таянием снега

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Пыльца ольхи, вербы, ивы и лещины является сильным аллергеном. Когда начинается весеннее цветение, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, стоит проявлять осторожность при первом таянии снега. Опасные для аллергиков вещества распространяются в момент, когда температура воздуха едва превышает положительные значения.

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Врач напомнил, что самый главный аллерген — береза. Цветение происходит после полного исчезновения сугробов.