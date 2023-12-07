Общество 07 декабря 2023, 13:27 Врач Болибок: аллергия на холод может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ и иммунитетом

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Аллергическая реакция на холод редко возникает сама по себе. В большинстве случаев она сигнализирует о другом заболевании. Об этом сообщил врач Владимир Болибок в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, аллергия, вызванная низкой температурой воздуха, может являться симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы, а также проблем с функционированием иммунной системы.

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«Болезнь Рейно тоже проявляется на холоде: возникает резкий спазм сосудов, особенно в пальцах рук и ног, они обедняются кровью, становятся бледными, как стеклянные, как замерзшие сосульки. Это не аллергический процесс, это самостоятельное заболевание», — добавил врач.

При возникновении соответствующих симптомов Болибок посоветовал обращаться к терапевту, а не заниматься самолечением.