Врач Богомолова рассказала, как научиться быстро реагировать на перемены | 360°

Общество 07 октября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

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Viber Врач Богомолова рассказала, как научиться быстро реагировать на перемены Невролог Богомолова: разнообразие в жизни развивает нейропластичность

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Способностью мозга быстро реагировать на изменения окружающей среды называют нейропластичностью. Врач-невролог Олеся Богомолова рассказала «Москве 24», как развить нейропластичность, чтобы быстрее ориентироваться в неожиданных и стрессовых ситуациях и при переменах в жизни.

По словам врача, эту функцию мозга развивает разнообразие в жизни на постоянной основе. Невролог посоветовала чаще гулять по незнакомым маршрутам, пробовать новые хобби.

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" На работе чаще беритесь за сложные задачи или придумывайте, как оптимизировать свой повседневный быт. Не бойтесь выходить из зоны комфорта», — сказала Богомолова.

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Полезно также ставить мозгу нетривиальные задачи — например, писать левой рукой, если вы правша, написало издание Pravda.Ru.

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