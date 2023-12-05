05 декабря 2023, 12:33
Врач Богданова: злоупотребление витаминами представляет опасность для организма
Диетолог Зоя Богданова рассказала, к чему может привести прием витаминов без назначения врача. Злоупотребление БАДами способно оказать разрушительное воздействие на весь организм, отметила эксперт в интервью радиостанции Sputnik.
По ее словам, к последствиям переизбытка витаминов относятся отравление, перевозбуждение нервной системы и другие серьезные проблемы со здоровьем.
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В связи с этим Богданова посоветовала не заниматься самоназначением. Лучше пройти обследование, по результатам которого появится возможность оценить нехватку полезных веществ.
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