Врач-блогер объяснил, как правильно носить маску вместе с очками
Специалист посоветовал перед тем, как выйти на улицу и надеть маску, обрабатывать очки специальным средством. Помимо прочего, конденсат не будет появляться, если сменить маску на респиратор, сообщает радио Sputnik.
«Можно попробовать специальный спрей-антифог, чтобы не запотевали стекла с внутренней стороны. Или носить респиратор и плотно прижимать его к носу, чтобы, когда вы выдыхаете, воздух не шел вверх, а шел через клапан», — уточнил врач.
Кроме этого, Кузьменко рассказал о японском лайфхаке против запотевших очков. Можно завернуть внутрь маски ее верхний край с гибкой алюминиевой вставкой.
Ранее начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия объяснила, как маска защищает от заражения коронавирусом. Она отметила, что инфекция не летает в воздухе сама по себе, а содержится в мельчайших капельках слизи, которые выделяются при кашле, чихании, а также разговоре.