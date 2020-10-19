Врач-блогер объяснил, как правильно носить маску вместе с очками

Врач-блогер, автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко объяснил, как правильно носить маску вместе с очками. Он заметил, что нередко люди сталкиваются с проблемой запотевших стекол.

Специалист посоветовал перед тем, как выйти на улицу и надеть маску, обрабатывать очки специальным средством. Помимо прочего, конденсат не будет появляться, если сменить маску на респиратор, сообщает радио Sputnik.

«Можно попробовать специальный спрей-антифог, чтобы не запотевали стекла с внутренней стороны. Или носить респиратор и плотно прижимать его к носу, чтобы, когда вы выдыхаете, воздух не шел вверх, а шел через клапан», — уточнил врач.

Кроме этого, Кузьменко рассказал о японском лайфхаке против запотевших очков. Можно завернуть внутрь маски ее верхний край с гибкой алюминиевой вставкой.

Ранее начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия объяснила, как маска защищает от заражения коронавирусом. Она отметила, что инфекция не летает в воздухе сама по себе, а содержится в мельчайших капельках слизи, которые выделяются при кашле, чихании, а также разговоре.