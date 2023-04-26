Общество 26 апреля 2023, 13:34 Врач Близнюк сообщила, что при укусе пчелы первым делом следует наложить холодный компресс

Читать 360tv в

Врач-терапевт Елена Близнюк в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что при укусе пчелы следует первым делом наложить холодный компресс или кусочки льда.

Снизить жжение, по словам медика, также поможет раствор пищевой соды.

Реклама

«Данная мера будет препятствовать всасыванию яда. <…> Можно приложить примочку с раствором пищевой соды: одна чайная ложка на один стакан воды. Такой компресс поможет облегчить зуд и жжение», — отметила врач.

После укуса пчелы человеку на протяжении всего дня рекомендуется пить воду. Эта мера поможет снять общую токсическую реакцию. Если отек не проходит в течение двух часов, необходимо принять антигистаминные препараты, резюмировала Близнюк.