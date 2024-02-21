21 февраля 2024, 15:56
Врач Бережная посоветовала вакцинироваться от гриппа и коклюша перед отпуском в Таиланде
Отдыхающие в Таиланде россияне стали жаловаться на загадочную болезнь. Однако называть вирус новым не стоит, так как это может быть давно известная инфекция, характерная для территории. Об этом рассказала врач общей практики Марина Бережная в беседе с Life.
По словам эксперта, защитить от нашествия непонятного вируса способна вакцинация. Перед отпуском на Пхукете необходимо сделать прививки против гриппа. Также специалист рекомендовала поставить коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину АКДС.
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Вакцинация
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