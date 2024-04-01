01 апреля 2024, 16:05
Врач Белоусова рассказала, что обычный медработник не может заниматься нутрициологией
Врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова в беседе с ОТР рассказала, что нутрициология занимается практически тем же, что и диетология — это две неотрывные друг от друга науки.
Сейчас многие люди получают диплом нутрициолога, лишь окончив специальные курсы. Однако для того, чтобы заниматься нутрициологией, необходимо быть не просто медработником, а окончить высшее медицинское учебное заведение.
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«Должны быть все базовые врачебные дисциплины и базовые знания по физиологии пищеварения, физиологии организма в целом, по биохимии, по фармакологии», — сказала Белоусова.
Врач призвала спрашивать у нутрициолога, какой у него диплом о высшем образовании.
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