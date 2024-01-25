Общество 25 января 2024, 19:07 Врач Белоусов посоветовал свести к минимуму употребление мороженого при диабете

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Мороженое — единственный углевод, который разрешают пациентам с сахарным диабетом. Однако употребление даже этой сладости необходимо свести к минимуму, рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

Врач посоветовал и здоровым людям не увлекаться холодным десертом. По словам эксперта, побаловать себя можно два-три раза в неделю. В противном случае есть вероятность нанести вред организму, добавил MK.RU.