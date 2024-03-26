Общество 26 марта 2024, 18:15 Врач Беляева назвала небезопасной традицию дарить цветы женщинам

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Врач общей практики Мария Беляева в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» назвала небезопасной традицию дарить букеты женщинам. Дело в том, что цветы могут вызывать сильную аллергическую реакцию.

Наиболее опасными она назвала цветы, обладающие сильным ароматом — злаковые, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень и черемуха. Если аллергическая реакция все же возникла, важно первым делом вынести цветы из помещения.

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«При появлении признаков аллергии, таких как заложенность носа, слезотечение и кожные реакции, необходимо обратиться к врачу», — процитировал «ФедералПресс» медика.