07 сентября 2023, 15:22
Врач Бегашева рассказала, что для ребенка считается нормой болеть до восьми раз в год
Для маленьких детей считается нормой болеть простудой до восьми раз год. Их иммунитет, еще не до конца сформированный, не способен хорошо противостоять всем инфекциям. Об этом сайту РИАМО сообщила врач-оториноларинголог Ольга Бегашева.
Осенью и зимой дети болеют чаще, поскольку при переохлаждении защитный барьер на слизистых оболочках ослабляется. У вирусов появляется возможность размножаться более активно, написал сайт «Аргументы и факты».
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По словам медика, дети, которые посещают сад и школу, чаще всего подхватывают вирусы именно там от других своих сверстников.
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