Общество 07 сентября 2023, 15:22 Врач Бегашева рассказала, что для ребенка считается нормой болеть до восьми раз в год

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Для маленьких детей считается нормой болеть простудой до восьми раз год. Их иммунитет, еще не до конца сформированный, не способен хорошо противостоять всем инфекциям. Об этом сайту РИАМО сообщила врач-оториноларинголог Ольга Бегашева.

Осенью и зимой дети болеют чаще, поскольку при переохлаждении защитный барьер на слизистых оболочках ослабляется. У вирусов появляется возможность размножаться более активно, написал сайт «Аргументы и факты».

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По словам медика, дети, которые посещают сад и школу, чаще всего подхватывают вирусы именно там от других своих сверстников.