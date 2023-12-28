Общество 28 декабря 2023, 11:43 Врач Бацаленко: ребенку необходим комплект защиты для катания на ледяной горке

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Несоблюдение правил безопасности зачастую становится причиной травмирования детей на ледяных горках. Как избежать неприятной ситуации, рассказал врач Николай Бацаленко в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, для столь активного времяпровождения ребенку необходим комплект защиты, который включает правильно подобранные шлем, наколенники и налокотники.

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Эксперт также указал на важность использования качественных санок и тюбингов. Они должны обеспечивать безопасный спуск, добавили «Известия».