Врач баскетбольного ЦСКА умер от COVID-19 в 44 года

Ушел из жизни врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов. Он скончался от осложнений, которые вызвал коронавирус. Абжелилову было 44 года.

«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией. Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей», — говорится в сообщении на официальном сайте ПБК ЦСКА.

Коллеги принесли соболезнования родным и близким Абжелилова от имени армейцев и от имени тех, кому врач помог с проблемами со здоровьем.

Покойного госпитализировали в больницу в Коммунарке 1 мая. Главным врачом баскетбольного клуба ЦСКА он стал в 2016 году. Ранее он работал в клубе «Химки» и отвечал за работу медицинского штаба мужской национальной сборной России по баскетболу.