Общество 21 ноября 2023, 16:23 Врач Барредо: говядина содержит богатый железом белок миоглобин

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Диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказала, что говядина содержит особенный белок миоглобин. Он богат железом и необходим для восстановления обмена этого элемента в организме, объяснила эксперт в беседе с News.ru.

Она напомнила, что белковые соединения — основа для формирования мышц, костей, связок и органов.

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По словам Барредо, говядина также является источником витамина B12. Он важен для центральной нервной системы и в целом для всех клеток.