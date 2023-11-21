21 ноября 2023, 16:23
Врач Барредо: говядина содержит богатый железом белок миоглобин
Диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказала, что говядина содержит особенный белок миоглобин. Он богат железом и необходим для восстановления обмена этого элемента в организме, объяснила эксперт в беседе с News.ru.
Она напомнила, что белковые соединения — основа для формирования мышц, костей, связок и органов.
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По словам Барредо, говядина также является источником витамина B12. Он важен для центральной нервной системы и в целом для всех клеток.
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