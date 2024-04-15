Общество 15 апреля 2024, 14:07 Врач Баринова: зацикленность на играх и нежелание общаться могут быть признаками аутизма у ребенка

Читать 360tv в

Аутизм встречается примерно у одного ребенка из 100, при этом мальчикам ставят данный диагноз гораздо чаще. Как заподозрить у малыша расстройство, рассказала психиатр Лада Баринова в беседе с «Тульской службой новостей».

По ее словам, признаки становятся наиболее выраженными к двум годам. В возрасте трех-пяти лет они уже не вызывают сомнений.

Реклама

Среди основных особенностей — зацикленность на играх и внутренних переживаниях, отгороженность от мира, нежелание общаться, неадекватная реакция на других людей. Так, ребенок может увлеченно выстраивать в ряд предметы по цвету или форме, пояснила врач.