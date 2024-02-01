Общество 01 февраля 2024, 16:44 Врач Баранова назвала курение провокатором повреждения сосудов

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Терапевт Ирина Баранова рассказала о влиянии курения на организм. Вредная привычка является провокатором повреждения сосудов, отметила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, вдыхание сигаретного дыма способно спровоцировать проблемы с главным органом в теле человека. Никотин и смолы в два раза увеличивают риск развития заболеваний сердечной мышцы, пояснила врач.

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Для профилактики соответствующих недугов специалист посоветовала следить за уровнем гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови, добавила Pravda.Ru.