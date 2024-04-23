Общество 23 апреля 2024, 11:56 Врач Баллирано: косметологический рынок в РФ растет за счет предоставления новых услуг

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Оборот рынка косметологических услуг в 2023 году увеличился на 8,6% по сравнению с прошлогодними показателями. Это произошло за счет предоставления новых услуг, сообщила врач дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, за последние несколько лет рынок значительно вырос благодаря появлению новых методик. Также увеличилось количество аппаратов и процедур, однако в топе все равно остаются инъекции ботулотоксина и филеры.

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Баллирано отметила, что сейчас на первое место начали выходить именно уходовые косметологические процедуры, а не коррекционные.