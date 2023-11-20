Общество 20 ноября 2023, 13:08 Врач Балашова: гормональный дисбаланс редко является причиной лишнего веса

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Некоторые уверены, что причина лишнего веса зачастую кроется в гормональном дисбалансе. В беседе с News.ru врач-эндокринолог Наталья Балашова развеяла этот миф.

По ее словам, большинство людей набирают килограммы из-за банального переедания.

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«Эндокринные заболевания, которые сами по себе становятся причиной набора лишнего веса, существуют, но они очень редко встречаются. Это патологии, при которых появляется избыток гормонов коры надпочечников», — объяснила специалист.

Однако она отметила, что доля правды в соответствующем убеждении все равно есть. С возрастом организм становится менее чувствителен к инсулину, из-за чего может нарушаться обмен глюкозы и жиров.