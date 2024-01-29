29 января 2024, 17:48
Врач Байчорова: крем с мочевиной и мягкий скраб предотвратят сухость рук зимой
Низкая температура на улице и сухой воздух в помещении оказывают негативное влияние на состояние кожи рук. Избежать сухости поможет особый уход, рассказала дерматолог Маруа Байчорова в беседе с Life.
По словам врача, необходимо использовать увлажняющий крем после каждого контакта с водой. Она посоветовала обратить внимание на средства с маслами, глицерином и мочевиной. Эти компоненты помогут удержать влагу в коже, пояснила эксперт.
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Специалист отметила, что также важно применять зимой мягкий скраб. Он способен убрать омертвевшие клетки кожи.
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