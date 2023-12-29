Общество 29 декабря 2023, 11:35 Врач Бабина: систематическое урчание в животе может сигнализировать о гастрите и паразитах

Читать 360tv в

Систематическое урчание в животе может указывать на развитие опасного недуга. Об этом рассказала терапевт Светлана Бабина в беседе с Lenta.ru.

При появлении соответствующего симптома врач посоветовала пройти обследование. Необходимо исключить наличие гастрита, колита, панкреатита, а также паразитарных и инфекционных заболеваний, добавил «ФедералПресс».

Реклама

По словам Бабиной, чаще всего с урчанием в животе сталкиваются любители сладкого и фастфуда.