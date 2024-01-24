Общество 24 января 2024, 18:05 Врач Авербах посоветовал людям со сниженным иммунитетом остерегаться суперинфекции

Читать 360tv в

В России зафиксировали распространение так называемой суперинфекции, которая сочетает грипп и ОРВИ. Люди со сниженным иммунитетом находятся в группе риска, рассказал терапевт Лев Авербах в беседе с «ФедералПресс».

По словам врача, коктейль из вирусов способен привести к тяжелому течению болезни и увеличить вероятность осложнений.

Реклама

В связи с этим эксперт посоветовал россиянам, имеющим проблемы с защитной реакцией организма, реже бывать в многолюдных местах. Пациенты со слабой устойчивостью к заражению могут попасть в больницу и даже умереть от банального ОРВИ, добавило ИА НСН.