Общество 03 августа 2023, 11:10 Врач Ашихмин посоветовал россиянам с хроническими заболеваниями ограничить пребывание на улице в жару

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Людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, по возможности следует ограничить время пребывания на улице в сильную жару. Об этом рассказал терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также летом стоит отказаться от употребления алкоголя и газированных напитков — они плохо утоляют жажду и содержат много сахара. Кроме того, перед выходом на улицу важно наносить на тело SPF-крем с высокой степенью защиты.

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Как сообщил сайт kp.ru, в ближайшие дни во многие российские регионы придет аномальная жара.