Врач Асанов назвал опасную дозу алкоголя для мужчин и женщин

Заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов рассказал россиянам, какая доза алкоголя может стать опасной для жизни и здоровья. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Я объясняю своим пациентам, что хоть алкоголь вызывает эффект расслабления организма, в то же время он „притормаживает“ работу мозга. И вы можете не заметить, что приняли предельную дозу спиртного, и продолжить веселье», — сообщил медик.

Он добавил, что многие люди, пытаясь унять стресс, забывают о том, что убойная доза спиртного действует на организм подобно яду.

«Она разрушает печень и клетки головного мозга. Возможен так называемый „эффект наркоза“, когда вы теряете сознание. А в самых тяжелых случаях может развиться кома, при неоказании помощи — остановка дыхания и смерть», — добавил врач.

Ежедневная доля выпитого этилового спирта не должна превышать 40 миллилитров для мужчин и 30 миллилитров для женщин, резюмировал Асанов.