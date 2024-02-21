Общество 21 февраля 2024, 19:06 Врач Асанов: чрезмерное употребление алкоголя может стать причиной шизофрении и эпилепсии

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Терапевт Тимур Асанов рассказал о губительном воздействии алкоголя на организм человека. Горячительные напитки оказывают негативное влияние на нервную систему, сообщил эксперт в беседе с сайтом «Подмосковье сегодня».

По словам врача, частое употребление спиртного — толчок для развития психических патологий. Речь идет о шизофрении и биполярном расстройстве. В некоторых случаях возможно появление эпилепсии, предупредил специалист.

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Он также рассказал, что всего два бокала вина в компании друзей снижают интеллект на 20%, добавил сайт kp.ru.