Общество 29 ноября 2023, 14:22 Врач Арзамасцев посоветовал гипертоникам включить в рацион орехи и зелень

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Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, как организовать питание при повышенном артериальном давлении. Нормализовать соответствующий показатель помогут продукты с калием и магнием, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».

В связи с этим врач посоветовал гипертоникам включить в рацион орехи, зелень и зеленые овощи. При отсутствии проблем с лишним весом или диабетом можно добавить сухофрукты и бананы, добавил Арзамасцев.

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По его словам, пользу также принесет еда, содержащая жирные кислоты. Ими богаты лосось, семга, кижуч, оливковое и льняное масла, пояснил специалист.