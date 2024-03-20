Общество 20 марта 2024, 10:53 Врач Антипенко: привычка пережевывать пищу на одной стороне грозит развитием кариеса

Читать 360tv в

Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, какие проблемы может спровоцировать привычка пережевывать пищу только на одной стороне ротовой полости. Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik.

Врач предупредил, что среди последствий — высокий риск развития кариеса, гингивита и пародонтита.

Реклама

«Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать», — пояснил врач.

Он посоветовал обратиться к специалисту при болезненных ощущениях в правой или левой части рта.