20 марта 2024, 10:53
Врач Антипенко: привычка пережевывать пищу на одной стороне грозит развитием кариеса
Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, какие проблемы может спровоцировать привычка пережевывать пищу только на одной стороне ротовой полости. Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik.
Врач предупредил, что среди последствий — высокий риск развития кариеса, гингивита и пародонтита.
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«Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать», — пояснил врач.
Он посоветовал обратиться к специалисту при болезненных ощущениях в правой или левой части рта.
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