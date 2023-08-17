17 августа 2023, 15:11
Врач Антимирова рассказала, что в конце лета возрастает число пациентов, которые перестарались с загаром
Медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог Евгения Антимирова в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что в конце лета возрастает число пациентов, которые перебрали с солнечными ваннами.
Для косметологов стали актуальны случаи пигментации и гиперпигментации кожи.
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«Клетки меланоцитов защищают организм от воздействия ультрафиолетового излучения. Но при долгом нахождении на солнце клетки меланоцитов не размножаются», — рассказала Антимирова.
Чтобы решить проблему, необходимо компенсировать дефицит витаминов, подготовить кожу космецевтикой, и только потом проводить процедуры по удалению пигмента, добавила врач.
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