Общество 17 августа 2023, 15:11 Врач Антимирова рассказала, что в конце лета возрастает число пациентов, которые перестарались с загаром

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Медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог Евгения Антимирова в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что в конце лета возрастает число пациентов, которые перебрали с солнечными ваннами.

Для косметологов стали актуальны случаи пигментации и гиперпигментации кожи.

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«Клетки меланоцитов защищают организм от воздействия ультрафиолетового излучения. Но при долгом нахождении на солнце клетки меланоцитов не размножаются», — рассказала Антимирова.

Чтобы решить проблему, необходимо компенсировать дефицит витаминов, подготовить кожу космецевтикой, и только потом проводить процедуры по удалению пигмента, добавила врач.