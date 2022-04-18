Врач-аллерголог Чернышова перечислила нетипичный симптомы аллергии

Врач аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова заявила, что в весенний период аллергики могут столкнуться с нетипичными симптомами аллергии. Подробнее о них она рассказала «Тульской службе новостей».

По словам специалиста, в межсезонье помимо насморка, чихания, зуда на коже и слизистых, люди, страдающие аллергией, могут иметь симптомы, характерные для пищевых расстройств и вирусных заболеваний.

«При пищевой аллергии могут появляться тошнота, рвота, боли в животе, запор или понос, примесь крови в кале, отрыжка и изжога. При аллергическом конъюнктивите — резь в глазах, светобоязнь, слезотечение. Крайне редко при аллергии повышение температуры тела (это характерно лишь для обширных высыпаний и отеков). <…> При аллергических отеках возможно снижение или повышение артериального давления. В некоторых случаях может возникнуть зуд и покраснение в промежности, явление энуреза, зуд в ушах и горле», — рассказала она.

Чернышова также предупредила, что при длительном течении аллергического заболевания могут развиваться психические заболевания, таких как депрессия и невроз.