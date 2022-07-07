Врач-аллерголог Болибок объяснил, могут ли быть опасными кремы от комаров

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал россиянам, могут ли причинить вред здоровью кремы, спреи и лосьоны от комаров. Об этом он сообщил изданию «ФедералПресс».

По словам специалиста, использование репеллентов не опасно для человека в том случае, если наносить их строго по инструкции.

«Репеллент — это вещество, которое безопасно для организма человека. Однако если наносить средство прямо на кожу, не по инструкции, то есть шанс нанести вред», — сказал Болибок.

Во время нанесения спреев и лосьонов от комаров следует избегать их контакта со ссадинами и порезами. Также человеку, которому наносят спрей, и человеку, который наносит его, необходимо задержать дыхание и закрыть глаза.

Что касается детей, то их необходимо защищать от комаров не только репеллентами, но и правильно подобранной закрытой одеждой, резюмировал врач-аллерголог.

Ранее заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства, кандидат биологических наук, доцент, энтомолог Юрий Гниненко рассказал россиянам, как защититься от укусов комаров и клещей.