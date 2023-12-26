Общество 26 декабря 2023, 17:29 Врач Алентов: горки для катаний стоит выбирать вдали от проезжей части и водоемов

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Склоны и горки для катаний на санках необходимо выбирать вдали от проезжей части и водоемов. В этих местах не должно быть деревьев и камней, сообщил врач общей практики Игорь Алентов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, лучше выбирать ровные и не слишком крутые склоны. Ледяные или деревянные горки обязательно должны быть с бортиками, которые не дадут человеку выпасть. Безопаснее всего скатываться на санках с алюминиевыми полозьями.

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Самыми травмоопасными считаются ватрушки и тюбинги, на кочках они вместе с пассажиром легко подбрасывается, а при приземлении есть высокий риск переломов, добавил врач.