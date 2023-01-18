Общество 18 января 2023, 11:45 Врач Алексей Водовозов напомнил, кому категорически нельзя купаться в Крещение Купание в ледяной воде противопоказано людям с хроническими заболеваниями

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Православный мир 19 января отмечает Крещение Господне, и верующие нередко окунаются в прорубь, но делать это можно далеко не всем. Об этом «Тульской службе новостей» рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

Он подчеркнул, что купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с хроническими заболеваниями. В особенности имеющим проблемы с сосудисто-сердечной системой и дыханием. Также не стоит лезть в прорубь без подготовки, потому что это огромный стресс для неподготовленного организма.

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«Если вы не знаете, как ваш организм отреагирует на такой стрессовый фактор, лучше не рисковать. Врачи „Скорой помощи“ каждый год увозят таких людей в стационары, а в некоторых случаях помочь им уже нечем», — подчеркнул Алексей Водовозов.

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Также врач добавил, что ни в коем случае не нужно погружать в холодную воду детей. Они более взрослых подвержены пневмонии и бронхиту.

Еще специалист дал советы тем, кто все же решился на ритуал. Так, не стоит погружаться выше пояса и тем более — с головой. Это поможет предупредить остановку сердца. И очень важно не пить алкоголь ни до, ни после купания. Отогреваться стоит только чаем или какао.