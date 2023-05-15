Общество 15 мая 2023, 16:48 Врач Алексей Белов прокомментировал случай, когда шестилетняя девочка отравилась спиртом Врач Белов: ребенок, выпивший 30 миллилитров водки, может умереть

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Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов в разговоре с «Невскими новостями» прокомментировал случай, где шестилетняя девочка отравилась спиртом.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге отец во время прогулки перепутал бутылки со спиртом и водой и дал ребенку алкогольный напиток. В итоге девочка с отравлением попала в реанимацию.

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«Даже после разового приема спиртного в детском организме происходят изменения. Внутренние органы еще в стадии развития и не в состоянии полноценно справиться с расщеплением и выведением этанола. Учеными уже доказано, что семилетний ребенок, выпивший 30 мл водки, может умереть», — отметил Белов.

Как заметил медик, у детей после спирта страдает весь организм и даже легкие, через которые проходит 10% этого вещества.