20 февраля 2024, 11:19
Врач Алексеева назвала фитнес-браслеты магнитом для патогенной микрофлоры
Терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности использования фитнес-браслетов и смарт-часов. По ее словам, любой аксессуар, который человек носит на руке, является магнитом для патогенной микрофлоры, передала «Вечерняя Москва».
Врач посоветовала периодически очищать и дезинфицировать гаджеты.
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«Мы в течение дня сотни раз прикасаемся к этим устройствам, после чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов», — пояснила эксперт.
Среди последствий — возникновение пневмонии, сальмонеллеза и грибка, отметила Алексеева.
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