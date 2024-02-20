Общество 20 февраля 2024, 11:19 Врач Алексеева назвала фитнес-браслеты магнитом для патогенной микрофлоры

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Терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности использования фитнес-браслетов и смарт-часов. По ее словам, любой аксессуар, который человек носит на руке, является магнитом для патогенной микрофлоры, передала «Вечерняя Москва».

Врач посоветовала периодически очищать и дезинфицировать гаджеты.

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«Мы в течение дня сотни раз прикасаемся к этим устройствам, после чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов», — пояснила эксперт.

Среди последствий — возникновение пневмонии, сальмонеллеза и грибка, отметила Алексеева.