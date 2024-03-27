27 марта 2024, 17:14
Врач Алексеева: кошка в доме помогает снизить риск инфаркта и инсульта у хозяина
Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, как кошки влияют на жизнь человека. Пушистые друзья способствуют долголетию хозяина, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».
По ее словам, домашние животные уменьшают тревожность, а также помогают выработке гормонов радости. Как результат — снижение риска инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
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Кошки особенно важны для пожилых людей, у которых нет рядом семьи, добавила специалист.
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