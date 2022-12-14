14 декабря 2022, 18:48
Врач Агхапкин рассказал, что спрос на услуги психологов в Новый год обычно падает
Врач Роман Ахапкин: в основном к психологам обращаются осенью и весной
Депрессивные настроения обычно не настигают россиян в период новогодних праздников, спрос на услуги психологов в это время снижается. Об этом сообщил врач Роман Ахапкин в беседе с «Москвой 24».
По данным радио «КП», больше всего обращений за психологической помощью отмечается в осенний и весенний период.
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Однако такая потребность у россиян возрастает уже после Нового года. Причиной этому является интоксикация организма вследствие похмельного синдрома.
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Новый год
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