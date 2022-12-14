Общество 14 декабря 2022, 18:48 Врач Агхапкин рассказал, что спрос на услуги психологов в Новый год обычно падает Врач Роман Ахапкин: в основном к психологам обращаются осенью и весной

Читать 360tv в

Депрессивные настроения обычно не настигают россиян в период новогодних праздников, спрос на услуги психологов в это время снижается. Об этом сообщил врач Роман Ахапкин в беседе с «Москвой 24».

По данным радио «КП», больше всего обращений за психологической помощью отмечается в осенний и весенний период.

Реклама

Однако такая потребность у россиян возрастает уже после Нового года. Причиной этому является интоксикация организма вследствие похмельного синдрома.

Реклама