Общество 27 марта 2024, 18:15 Врач Агапкин: кариес зубов может стать причиной воспаления желудка

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Реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что кариес вредит не только зубам. Под удар могут попасть два важных органа, отметил эксперт в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам врача, в некоторых случаях бактерии проникают в желудок, вызывая воспаление. Среди последствий — гастрит, язва и перфорация.

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Если же бактерии окажутся в легких, то человек рискует получить аспирационную пневмонию, добавил «ФедералПресс».