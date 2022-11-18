Общество 18 ноября 2022, 12:43 Врач Абакумов посоветовал супружеским парам спать под разными одеялами Врач Абакумов: люди, которые спят под одним одеялом, начинают пахнуть одинаково Unsplash

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Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов в разговоре с изданием «Доктор Питер» объяснил, почему стоит спать с мужем под разными одеялами.

Как отметил медик, люди, которые спят под одним одеялом, начинают пахнуть одинаково. Из-за этого у многих пар пропадает сексуальное желание.

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«Странно ведь думать о том, что вас привлекает собственный запах», — процитировало utro.ru слова медика.

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Также распространенной причиной снижения либидо является храп. Многие пары из-за храпа, по словам Абакумова, даже принимают решение спать по отдельности.