18 ноября 2022, 12:43
Врач Абакумов посоветовал супружеским парам спать под разными одеялами
Врач Абакумов: люди, которые спят под одним одеялом, начинают пахнуть одинаково
Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов в разговоре с изданием «Доктор Питер» объяснил, почему стоит спать с мужем под разными одеялами.
Как отметил медик, люди, которые спят под одним одеялом, начинают пахнуть одинаково. Из-за этого у многих пар пропадает сексуальное желание.
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«Странно ведь думать о том, что вас привлекает собственный запах», — процитировало utro.ru слова медика.
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Также распространенной причиной снижения либидо является храп. Многие пары из-за храпа, по словам Абакумова, даже принимают решение спать по отдельности.
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