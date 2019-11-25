  • VR-очки для коров испытали в Подмосковье. Устройство отправляет их на луга и улучшает настроение

    25 ноября 2019, 16:52

    Дарья Бунякова

    Корова в очках виртуальной реальности — это не очередной мем или персонаж из мультфильма, а живая буренка из Подмосковья. IT-специалисты, ветеринары и сотрудники одного из производств разработали адаптированные для животных VR-очки. С помощью такого гаджета коровы видят цветущие поля и дают больше молока.
    VR-очки для коров испытали в Подмосковье. Устройство отправляет их на луга и улучшает настроение

    Как рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, специалисты создали специальные очки виртуальной реальности именно для коров. Основой послужило устройство для человека, которое переделали с учетом особенностей строения головы животного.

    VR-очки для коров испытали в Подмосковье. Устройство отправляет их на луга и улучшает настроение | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

    Кроме того, разработчики основывались на специфическом восприятии цвета, присущем буренкам. Коровы, например, лучше воспринимают оттенки красного, чем синие или зеленые тона.

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    Влияние нового устройства на животных уже начали тестировать в Подмосковье. Коровам надевали VR-очки и показывали летнее поле с травой. Оказалось, что подобное виртуальное пастбище помогает снизить тревожность животных и повысить их общий эмоциональный настрой.

    Эксперты намерены продолжать изучение влияния гаджета и в случае успеха модернизировать российское молочное производство.