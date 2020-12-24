ВПП в Шереметьево открыли парадом аэродромной техники

В Шереметьево закончили реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы. Ее открыли парадом аэродромной техники. Первый самолет с обновленной ВПП сегодня улетит в Санкт-Петербург.

«Сделана великолепная работа, она была выполнена за 10 месяцев, но это не просто 10 месяцев, это была работа во время пандемии, и коронавирус явно сдерживал процесс. <…> Сегодня мы увидим взлет нашего самолета „Аэрофлота“, который полетит из Москвы в Санкт-Петербург по этой новой полосе», — приводит портал Aviation EXplorer слова министра транспорта России Виталия Савельева.

На реконструкцию ушло свыше 114 миллионов долларов. ВПП-1 обзавелась двумя новыми рулежными дорожками скоростного схода. Эта полоса увеличит пропускную способность Шереметьево до 110 взлетов и посадок в час. За год можно будет перевозить на 110 миллионов пассажиров больше.

Длина ВПП-1 после реконструкции составляет 3,5 километра, а ширина — 60 метров.