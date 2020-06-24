«Подобное заявление вполне ожидаемо», — заметил специалист.

По его мнению, украинцы вспомнили о долге за базирование флота, чтобы найти причину для новой претензии. Окара допустил, что дело может дойти до разбирательств в международном суде, однако Киеву сложно будет выиграть процесс.

Он напомнил, что в 2014 году Украина в одностороннем порядке вышла из Харьковского соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе.

По данным информагентства, глава внешнеполитического ведомства Незалежной Василий Боднар сказал, что Москва должна Киеву денег за базирования флота в Крыму.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что украинский дипломат сильно погорячился, требуя от России денег за стоянку флота на полуострове. Он напомнил, что Крым не принадлежит Украине уже шесть лет.

«Что касается аренды до марта 2014 года — мы заплатили сполна», — подчеркнул законодатель.