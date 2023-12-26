Эксклюзив 26 декабря 2023, 15:33 «Вполне могут сойти». В Госдуме не увидели опасности в голосовании по украинским паспортам Депутат ГД Диденко: опасности голосования по украинскому паспорту нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что из-за сложившейся ситуации жителям новых регионов могут разрешить голосовать с украинским паспортом. Однако решения в конечном счете будут принимать местные власти. Особой угрозы для выборов это не принесет, рассказал «360» председатель комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Он напомнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. А по закону о выборах в таких случаях в регионах действует правовое регулирование электоральных процессов.

Реклама

«По общему требованию, конечно, [на выборах можно проголосовать по] паспорту или заменяющему его документу», — отметил Диденко.

Однако есть особые случаи. Человек может просто не успеть получить новый паспорт. По словам политика, в России уже были такие ситуации. Например, человек подал все необходимые документы на новый паспорт, то есть подтвердил свое желание быть гражданином Российской Федерации, но по факту физический документ еще не получил.

«Вот эти выгрузки граждан, которые подали заявление, но еще не получили паспорта, мне кажется, вполне могут сойти за подтверждающую базу данных. <…> Какой-то особой угрозы для выборов и электорального процесса мы здесь не усматриваем», — подчеркнул политик.

Диденко уточнил, что подобными выгрузками занимаются органы внутренних дел. Если у человека на руках два документа, тогда нужно посмотреть сведения о нем в государственной автоматизированной системе России «Выборы», резюмировал он.

Президентские выборы состоятся 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, в качестве кандидатов зарегистрировались 33 претендента.