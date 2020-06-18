Впервые за два месяца в Крыму за сутки никто не заразился коронавирусом
«За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией…», — написал он на своей странице «ВКонтакте».
Тем не менее это не повод расслабляться. Аксенов попросил крымчан и приезжих соблюдать масочный режим во время посещения общественных мест, а также аптек, магазинов, при поездках на такси и в общественном транспорте.
Также по возможности нужно ограничить контакты с другими людьми и соблюдать социальную дистанцию. Она должна быть не менее двух метров.
Режим самоизоляции и обязательной обсервации для россиян отменили в Крыму с 15 июня. Глава республики объяснил такое решение стабилизацией эпидемиологической ситуации.
По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, на полуострове выявили 575 случаев коронавируса. Выздороветь удалось 391 человеку. Жертвами вируса стали семь больных. Лечение в больницах продолжают еще более 160 человек, уточнили в региональном Минздраве.