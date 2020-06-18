Впервые за два месяца в Крыму за сутки никто не заразился коронавирусом

Никто не заразился COVID-19 в Крыму 17 июня. В последний раз такое положение дел зафиксировали на полуострове 19 апреля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией…», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Тем не менее это не повод расслабляться. Аксенов попросил крымчан и приезжих соблюдать масочный режим во время посещения общественных мест, а также аптек, магазинов, при поездках на такси и в общественном транспорте.

Также по возможности нужно ограничить контакты с другими людьми и соблюдать социальную дистанцию. Она должна быть не менее двух метров.

Режим самоизоляции и обязательной обсервации для россиян отменили в Крыму с 15 июня. Глава республики объяснил такое решение стабилизацией эпидемиологической ситуации.

По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, на полуострове выявили 575 случаев коронавируса. Выздороветь удалось 391 человеку. Жертвами вируса стали семь больных. Лечение в больницах продолжают еще более 160 человек, уточнили в региональном Минздраве.