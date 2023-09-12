Общество 12 сентября 2023, 11:33 Впервые за 50 лет в Московском зоопарке появился гигантский муравьед Московский зоопарк открыл новый вольер для гигантского муравьеда Диего

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Новым обитателем вольера в Московском зоопарке стал Диего, трехлетний самец муравьеда весом 48 килограммов и длиной более двух метров. Об этом рассказала в Telegram-канале пресс-служба зоосада.

Вольер для Диего появился на участке, где ранее находились эму. Территория расположена на старой территории зоопарка — около капибар. Ее общая площадь составила около 200 квадратных метров, разделенных на уличную и внутреннюю части.

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Уличная территория с грунтовым покрытием и растительностью заняла большую часть вольера. На ней появились сухой бассейн с песком и глубокий ров для плавания.

Внутри же расположили искусственные термитники, трухлявые пни и другие объекты для развлечения животного, например три бассейна с водой. Внутренние помещения оборудовали специальным полиуретановым покрытием для комфортного перемещения муравьеда и лампами, чтобы создать для южноамериканского животного необходимое освещение.

Ранее сообщалось о том, что у манула Тимофея из Московского зоопарка началась зажировка на зиму.