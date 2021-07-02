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    02 июля 2021, 06:15

    Впервые суд забрал единственное жилье у россиянина-банкрота

    Екатерина Шамина

    В России впервые забрали единственное жилье у человека, признанного банкротом. Мужчина задолжал кредиторам около 21,4 миллиона рублей.

    Впервые суд забрал единственное жилье у россиянина-банкрота

    Житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин лишился пятикомнатной квартиры площадью 150 квадратных метров. Ее продали на торгах за 8,25 миллиона рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

    Мужчину признали банкротом в 2018 году, тогда из конкурсной массы была убрана пятикомнатная квартира, так как являлась его единственным жильем. Однако в 2019 году кредиторы вновь обратились в суд с предложением заменить пятикомнатную квартиру банкрота на однокомнатную площадью 32 квадратных метра. Суд решил, что это справедливое решение, так как Артемий Поторочин холост и не имеет детей. Несмотря на попытки банкрота оспорить это решение, в июне 2021 года квартиру продали.

    Эксперты предполагают, что принятое решение судом Екатеринбурга может стать прецедентом для похожих дел в будущем, так как в российской судебной практике есть запрос на взыскание элитной недвижимости у банкротов, даже если она является единственной.