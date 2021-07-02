Впервые суд забрал единственное жилье у россиянина-банкрота

В России впервые забрали единственное жилье у человека, признанного банкротом. Мужчина задолжал кредиторам около 21,4 миллиона рублей.

Житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин лишился пятикомнатной квартиры площадью 150 квадратных метров. Ее продали на торгах за 8,25 миллиона рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Мужчину признали банкротом в 2018 году, тогда из конкурсной массы была убрана пятикомнатная квартира, так как являлась его единственным жильем. Однако в 2019 году кредиторы вновь обратились в суд с предложением заменить пятикомнатную квартиру банкрота на однокомнатную площадью 32 квадратных метра. Суд решил, что это справедливое решение, так как Артемий Поторочин холост и не имеет детей. Несмотря на попытки банкрота оспорить это решение, в июне 2021 года квартиру продали.

Эксперты предполагают, что принятое решение судом Екатеринбурга может стать прецедентом для похожих дел в будущем, так как в российской судебной практике есть запрос на взыскание элитной недвижимости у банкротов, даже если она является единственной.