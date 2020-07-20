Впервые с апреля в России за сутки выявили меньше 6 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки подтвердили 5940 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это самый низкий показатель с апреля. В стране с начала эпидемии провели более 25,2 миллиона тестов на SARS-CoV-2. Всего специалисты выявили 777 486 коронавирусных больных.

За последние 24 часа врачи отпустили домой 3258 пациентов, которые полностью победили болезнь. Поправились уже 553 602 россиян.

Из-за COVID-19 скончались за сутки еще 85 наших соотечественников. Коронавирус унес жизни 12 427 жителей РФ.

В Москве инфекцию подтвердили у 578 человек. В Ханты-Мансийском автономном округе стало на 236 больных COVID-19 больше, в Свердловской области — на 234. Пятерку регионов по выявленным случаям замыкают Санкт-Петербург, где зафиксировано 195 новых заболевших, и Нижегородская область (+191 положительный тест на COVID-19).

В Роспотребнадзоре уточнили, что на наличие в организме нового вируса проведено свыше 25,2 миллиона тестов. За сутки их сделали 259 тысяч.

На 20 июля медики оставили под наблюдением 272 681 пациента из-за подозрений на коронавирусную инфекцию.

В Московской области провели 1 299 294 исследования на коронавирус. Анализы брали в том числе у людей, которые прибыли из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Обследование при желании можно пройти в частных клиниках.

Иностранные СМИ заявили, что представители политической и предпринимательской элиты в России получили вакцину от COVID-19 еще весной. Прививки экспериментальным препаратом якобы сделали сотне людей.

Специалисты Сколтеха считают, что коронавирус в РФ попал из Европы, а не из Китая, где произошла вспышка инфекционного заболевания.