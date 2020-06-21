Впервые с 9 апреля в Москве за сутки выявили меньше тысячи случаев COVID-19

В Москве впервые за 2,5 месяца зарегистрировали меньше тысячи заболевших COVID-19 за сутки. В целом по России выявили еще 7728 случаев. Об этом заявил оперштаб по коронавирусу.

Источник фото: оперативный штаб по коронавирусу

Всего в России к 21 июня зафиксировано 584 680 случаев заражения коронавирусом, при этом выписаны из больниц уже 339 711 человек.

За сутки умерли 109 пациентов с коронавирусом.

Лидерами по числу заболевших за сутки, помимо Москвы и Подмосковья, стали Ханты-Мансийский АО (294 случая), Санкт-Петербург (229 заразившихся), Нижегородская область (227 человек), Свердловская и Воронежская области.

Ранее о ситуации с коронавирусом в Подмосковье рассказал глава региона Андрей Воробьев. По его словам, самое тяжелое осталось позади, сейчас время заняться восстановлением экономики. Он также упомянул и о выплатах, полагающихся медикам. Все работники (а их около 40 тысяч) получили назначенные деньги, отметил глава Московской области.