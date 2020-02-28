«Впервые после ста лет атеистического мрака». Идею добавить бога в Конституцию поддержали в Чечне

В Чечне поддержали идею РПЦ добавить упоминание бога в Конституцию страны. Министр по нацполитике Джамбулат Умаров опроверг слухи о том, что мусульман может это задеть, так как они поклоняются Аллаху.

Умаров записал видеообращение, в котором отругал «воинствующих атеистов». Он подчеркнул, что мусульмане не против появления имени бога в главном законодательном документе России. Ролик он опубликовал в своем Instagram.

«Впервые после ста лет безбожного, атеистического мрака, после ста лет нигилизма и неверия к нам документально, конституционно возвращается Бог», — сказал он.

Уматов заметил, что всевышний един для всех национальностей — отличается лишь его имя в зависимости от языка. Он объяснил, что никакая религия не может приватизировать себе бога, потому что, потому что он общий.

Не нужно переживать, господа либералы, по поводу нашего общего христианского, мусульманского, иудейского Бога. Он у нас един Джамбулат Умаров.

Уматов подчеркнул, что для всех будет лучше, если будущий президент страны начнет управление Россией с обращения к Богу. Он предложил измененную версию клятвы, которую следующие президенты станут произносить на Конституции. Министр по нацполитике считает, что начинать ее стоит со слов «клянусь перед богом и гражданами России».